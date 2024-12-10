Бои шли в районе Нелиповки.

На днях российские захватнические войска пытались штурмовать украинские позиции в районе Нелиповки на электрических самокатах. В ОТГ "Луганск" раскрыли детали этой истории.

В эфире телемарафона пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что на Торецком направлении Силы обороны успешно контратаковали оккупантов, однако те пошли в новую атаку. На этот раз они штурмовали на самокатах, под прикрытием нескольких багги, квадроциклов, МТЛБ, БТР и БМП. В целом силы РФ задействовали примерно 30 единиц техники и более 80 солдат:

"Было уничтожено 20 единиц техники, включая самокаты, на которых перемещался враг. Это было очень дико. Потому что ситуация совсем не подходящая. На видео было видно, как они проезжают мимо их сожженных, уничтоженных машин, БТР, МТЛБ. На самокатах катались туда-сюда".

Пресс-секретарь отметила, что россиян на самокатах также уничтожили. Примечательно то, что они передвигался по грунтовой дороге, хотя электросамокаты предназначены для асфальтированных.

Видео дня

"Нелиповка - это небольшой населенный пункт и они использовали их, вероятно, чтобы быстрее доехать или быстрее убежать от наших FPV", - пояснила Бобовникова.

Ситуация на фронте

Как известно, российская оккупационная армия все чаще задействует на войне против Украины гражданскую технику. Эксперты связывают это со значительной нехваткой бронетехники.

Ранее в сети распространили видео неудачного российского штурма на УАЗ-452 "Буханка". Захватчики не защитили машину должным образом, поэтому украинские бойцы смогли поразить ее дроном.

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