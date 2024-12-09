Эксперт отмечает, что армия РФ все чаще использует невоенные транспортные средства.

Украинские военнослужащие нанесли удар по россиянам, которые атаковали их позиции на Курщине на небронированном микроавтобусе.

Как пишет в своей колонке для Forbes журналист Дэвид Экс, это демонстрирует, что нехватка бронетехники довела оккупационную армию РФ до отчаяния. "Гражданский микроавтобус - не худшее средство для атаки на окопавшиеся украинские войска. Это сомнительное звание, пожалуй, принадлежит скромному велосипеду", - добавил он.

В сети распространили видео, на котором российские пехотинцы штурмуют украинские позиции на УАЗ-452 "Буханка" с открытым кузовом. Защитная клетка была установлена только над кабиной, поэтому FPV-дрон беспрепятственно атаковал машину.

Видео дня

По мнению автора, россиян будут отправлять в штурмы на "Буханках" еще чаще, поскольку РФ испытывает недостаток бронетехники. За время полномасштабной войны российская армия теряла около 10 бронемашин ежедневно, а новое наступление только увеличило это количество:

"В один катастрофический сентябрьский день аналитик Эндрю Перпетуа насчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских транспортных средств и тяжелого вооружения".

Потери России в войне

По данным украинского Генерального штаба, за все время полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 753 тысяч солдат.

Президент Владимир Зеленский вчера сообщил, что речь идет о 198 тысячах убитых и более 550 тысяч раненых.

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