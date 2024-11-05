Цель в том, чтобы максимально быстро добраться до позиций и не попасть под обстрел.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что в Харьковской области российские оккупанты иногда используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций.

"Если мы говорим о механизированных штурмах, то это БМП, танков, бронированной техники. Если говорим о пехотных штурмах, то там от стандартных "буханок" до очень необычных средств по типу электросамокатов, скутеров. Фишка в том, чтобы максимально быстро добраться до позиций любой ценой, чтобы не быть уничтоженным или стрелковым оружием, или дроном, поэтому из-за этого, а также из-за того, что надо штурмовать, у них нет другого выхода. Они пытаются придумать что угодно, чтобы идти вперед", - рассказал он с эфире "Суспільного".

По словам Бородина, на направлении, где воюет 3-я отдельная штурмовая бригада, ситуация контролируется. В то же время армия противника постоянно проводит штурмы.

Видео дня

"Это пехотные штурмы, иногда с применением механизированных сил. К счастью, механизированные силы умело разбиваются FPV-дронами, артиллерией", - добавил пресофицер.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают атаковать украинских защитников на Харьковщине. О форсировании реки Оскол пока говорить преждевременно, хотя такое желание у врага есть. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко

Дмитрий Кухарчук - командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ранее рассказывал о соотношении потерь на этом участке фронта.

"Я не могу говорить об украинских потерях, я могу говорить о соотношении - это 1 к 12", - сказал он.

На днях стало известно, что в Харьковской области потери врага выросли - украинские воины FPV-дронами поразили бронетранспортеры противника, живую силу и укрытия минометчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: