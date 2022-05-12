Украинские защитники помешали реализации стратегического плана захватчиков.

Вчера, 11 мая, российские оккупанты отказались от наземных атак завода "Азовсталь" в Мариуполе. В то же время они пытались реализовать план по блокированию выходов из системы подземных переходов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем. Героизму защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания", - отметил Андрющенко

По его словам, одной из самых больших проблем остаются вражеские дроны, которые невозможно ослеплять или сбивать.

Андрющенко также показал видео с воздуха над "Азовсталью".

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.

Сегодня в Генштабе рассказали, что противник не прекращает наносить авиаудары по "Азовстали", чтобы уничтожить защитников завода.

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