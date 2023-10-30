Впрочем, по его словам, условия для этих переговоров еще не созданы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно заявил о готовности к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине".

Как сообщают пропагандистские СМИ, об этом Шойгу сказал во время выступления на Пекинском оборонном форуме 30 октября.

По его словам, Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине и о дальнейшем сосуществовании" с Западом". Впрочем, есть и условие - для этого западные государства должны "остановиться в своем стремлении стратегического поражения России".

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В то же время Шойгу заявил, что условия для переговоров еще не созданы.

Переговоры Украина - Россия возможны или нет: что известно

В начале полномасштабной войны проходили переговоры между представителями Украины и России. Позже Киев решил, что не будет вести с Москвой переговоров. Михаил Подоляк говорил, что с РФ нельзя вести переговоры о мире, поскольку они врагу нужны для того, чтобы втянуть украинскую сторону в многолетний процесс обсуждения и параллельно с этим убивать нас и физически, и политически.

В конце октября Роберт Фицо сделал резонансное заявление относительно мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - сказал словацкий премьер.

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