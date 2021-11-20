Премьер-министр успокоил, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе.

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, Россия проводит перемещение значительного количества войск у границы.

"Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил он.

Министр убежден, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы ежедневно передают соответствующие данные представителям правительства.

"С точки зрения возможных атак, то я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами", - отметил Шмыгаль.

Политик отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, сейчас временно оккупирована РФ.

"И, конечно, надо не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, как писал УНИАН, разведка США предупредила партнеров о возможность военного вторжения России в Украину, пригрозив РФ тяжелыми последствиями в случае вооруженной агрессии.

Представители американского правительства намерены ввести жесткий пакет санкций против РФ. Ограничения будут касаться российских политиков, проекта Северный поток-2, государственных банков, предприятий по добыче или транспортировке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Ситуация на границе Украины и России: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. В США и Европе обратили внимание на это после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая базируется в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединился с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Спутниковые снимки подтверждают, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины возразили распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемых разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ значительно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Ситуация на границах Украины: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко