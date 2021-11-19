Там отметили, что продолжит консультации с Украиной, союзниками и партнерами в регионе инициатив в области безопасности.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас в Вашингтоне внимательно следят за передвижением российских войск у границ.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, Остин отметил, что Украина и США будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и проводить обмен разведывательными данными.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность дестабилизационной деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности (в отношении военных маневров РФ)", — отметил глава Пентогана.

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Остин сказал, что продолжит консультации с Украиной, союзниками и партнерами в регионе инициатив в области безопасности.

Накануне, как сообщал УНИАН, Ллойд Остин встретился в Вашингтоне с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Руководители оборонных ведомств сошлись на том, что нужно оценивать риски и угрозы со стороны России.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

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Автор: Виктория Гордиенко