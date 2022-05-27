Сообщается, что в отель "Мир" зашла российская ДРГ, однако город держится.

Глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал о ситуации в городе.

Сообщается, что шли бои за город. В отель "Мир" зашла российская ДРГ, однако город держится.

"Трасса "Бахмут – Лисичанск" обстреливается, ВСУ предпринимают все необходимое для того, чтобы трасса стала безопасной, сейчас движение по трассе возможно, но крайне опасно", - сообщил Стрюк.

За сегодня из Лисичанска эвакуировались всего 12 человек. По словам главы ВГА, сейчас эвакуация в регионе происходит малыми группами,

"60% жилого фонда Северодонецка разрушено, 85-90% строений города повреждены и будут нуждаться в капитальном восстановлении", - отметил Стрюк.

По его данным, в городе не менее полутора тысяч погибших и погребенных, около 12-13 тысяч человек еще остаются в Северодонецке.

Напомним, ВСУ снесли блокпост ДРГ русских на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами.

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