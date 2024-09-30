Находитесь в укрытиях.

В ночь на понедельник, 30 сентября, Украина оказалась под ракетной и дроновой атакой российских оккупационных войск.

По состоянию на 00:55 воздушная тревога звучит во всех областях страны, кроме Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Волынской. Существует угроза беспилотных летательных аппаратов и баллистического вооружения с юга.

В 00:39 Командование Воздушных сил ВСУ призвало жителей Кривого Рога пройти в укрытие, а уже через две минуты военные сообщили о новых пусках в сторону города. По данным Общественного, там слышали звуки взрывов.

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Обновлено в 02:57: БПЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей, курс северный. Также дроны фиксируют на границе Винницкой и Житомирской (западный курс), в северной части Черкасской и Кировоградской областей (северный/северо-западный) и севернее Полтавщины (юго-западный курс).

Несколько групп дронов летят через Киевскую область в западном направлении, сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 02:11: В Киеве работает противовоздушная оборона. Жителей города призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 01:20: БПЛА фиксируют на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный. Также "Shahed" заметили в Сумской (юго-западный курс), южной части Черниговской (западный/юго-западный), западной части Полтавской (западный) и северной и южной частях Черкасской области (западный курс).

Военные сообщают о беспилотниках в восточной и южной частях Киевской области (юго-западный/западный курс), западной части Кировоградской области (северный), южной части Винницкой области (северо-западный), на границе Винницкой и Одесской областей (северный) и северной части Николаевской области (северо-западный курс).

Атаки России на Украину

На днях украинский ветеран, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман отмечал, что с последнего массированного обстрела страны почти прошел месяц.

По его мнению, за это время оккупанты могли накопить ракеты, чтобы нанести новый масштабный удар по украинской территории. Аналитик думает, что это может произойти в ближайшие дни или недели.

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