Он отметил, что хотелось бы видеть в каждой области, в каждом районе комплекс противовоздушной обороны.

Вооружение и защита украинского неба стали более современными, чем в 2022 году, однако для эффективной защиты комплекс ПВО должен быть в каждой области Украины, а лучше - в каждом районе. Такое мнение в интервью "Главкому" высказал командир зенитно-ракетного дивизиона "Бук-М1", Герой Украины Ярослав Мельник.

Комментируя появление F-16 в Украине и их влияние на усиление ПВО, Мельник отметил, что даже одна боевая единица, один солдат, или один самолет приближают перелом в войне, а с ним и победу, потому что каждый делает какой-то свой вклад.

"Мы сбиваем крылатые ракеты, вертолеты, самолеты, "шахеды" и пилоты наши сбивают то же самое. Разница только в секторах работы, в зоне ответственности. Просто работаем на определенных командованием участках", - пояснил он.

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Он добавил, что за 2,5 года с начала войны вооружение по защите украинского неба стало более современным.

"Но лично мне хотелось бы видеть в каждой области, в каждом районе комплекс противовоздушной обороны. Знаю, что в Украине есть свои разработки новейшего противовоздушного вооружения. Но, вероятно, нужно будет определенное время, чтобы от идей мы перешли к практическому их воплощению", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что самое сложное - ждать вражескую цель

"Сейчас стало сложнее, потому что нужно прятаться от вражеских маленьких fpv-дронов. В таком большом количестве как сейчас, их в 2022 году не было. Но мы с этой задачей справляемся. А цели у нас такими же и остались: крылатая ракета, беспилотник, самолет, вертолет", - рассказал он.

Россия каждую ночь атакует Украину "Шахедами"

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий объяснил, почему оккупанты упорно запускают свои БПЛА, хотя почти все их сбивает украинская ПВО.

Он пояснил, что еженощные налеты шахедов истощают наши запасы зенитных ракет, ведь далеко не все "шахэды" сбивают именно мобильные группы с пулеметами. Поэтому во время каждой такой масштабной атаки силы ПВО вынуждены "гоняться за ними на МиГ-29 и даже на F-16; и использовать как минимум ПЗРК".

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