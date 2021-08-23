Флаг Украины виден из любой точки Краматорска и близлежащих населенных пунктов.

В Краматорске состоялась церемония поднятия самого большого на Донетчине государственного флага на самый высокий в регионе флагшток высотой 80 метров.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Флагшток создан по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Размеры полотна флага составляют 16 на 24 метра. Его видно из любой точки Краматорска и прилегающих населенных пунктов.

"Над украинской Донетчиной развевается украинский флаг! Он каждый день будет напоминать о том, что наша борьба за свободу не напрасна, и что она и до сих пор продолжается", — сказал глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Возле флагштока оборудовали аллеи, места отдыха, установили освещение и подсветку флага в тематическом дизайне.

Установка самых высоких флагштоков и подъем на них государственных флагов к 30-летию Независимости в разных уголках Украины состоялись по инициативе президента Владимира Зеленского.

Автор: Иван Бойко