В Краматорске подняли самый большой в Донецкой области флаг Украины / фото dn.gov.ua

В Краматорске состоялась церемония поднятия самого большого на Донетчине государственного флага на самый высокий в регионе флагшток высотой 80 метров.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Флагшток создан по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Флагшток создан по программе президента "Большая стройка" / фото dn.gov.ua

Размеры полотна флага составляют 16 на 24 метра. Его видно из любой точки Краматорска и прилегающих населенных пунктов.

"Над украинской Донетчиной развевается украинский флаг! Он каждый день будет напоминать о том, что наша борьба за свободу не напрасна, и что она и до сих пор продолжается", — сказал глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Возле флагштока оборудовали аллеи, места отдыха, установили освещение и подсветку флага в тематическом дизайне.

Над украинской Донетчиной развевается украинский флаг / фото dn.gov.ua

Установка самых высоких флагштоков и подъем на них государственных флагов к 30-летию Независимости в разных уголках Украины состоялись по инициативе президента Владимира Зеленского.

Автор: Иван Бойко