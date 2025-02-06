Увеличение точности говорит о том, что КНДР успешно использует опыт, приобретенный на войне в Украине для усовершенствования своего оружия.

Северокорейские баллистические ракеты, которыми российские войска били по Украине с конца декабря, были намного точнее, по сравнению с теми, которые использовались для ударов ранее.

Об улучшении точности северокорейских ракет сообщили Reuters высокопоставленные украинские источники. Увеличение точности до 50–100 м от предполагаемой цели, говорит о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий, сообщили источники.

Военный источник описал заметное улучшение точности более чем 20 северокорейских баллистических ракет, ударивших по Украине за последние несколько недель.

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Эксперт по вооружениям в Институте политических исследований Асан в Сеуле Янг Ук, сказал, что улучшение ракетных возможностей КНДР расширяет ее потенциал угрожать Южной Корее, Японии и США или продавать модернизированное оружие "неудавшимся" государствам или вооруженным группам.

"Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире", - прокомментировал Янг Ук.

"До своего вмешательства в Украине эта долго изолированная страна никогда не испытывала новое оружие в боевых действиях", - добавило издане.

"Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от клиентов, то есть российской армии, у них больше опыта в производстве более надежных ракет", - пояснил Янг Ук, но добавил, что пока неясно, какие модификации внесла Северная Корея в свои ракеты.

Украинский военный источник сказал, что анализ обломков не выявил изменений в конструкции ракет, хотя обломков для анализа осталось очень мало. Источник допустил, что два возможных объяснения заключаются в том, что ракеты оснащены лучшими навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

По словам Янга, другие факторы, которые могут повысить точность, включают лучшую информацию о цели, новые компоненты системы наведения, предоставленные Россией, и улучшения, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые собрали во время войны.

Ранее северокорейские ракеты имели точность 1-3 км, но самая последняя имела точность от 50 до 100 м, сказал военный источник издания в Киеве, впервые раскрыв ранее не сообщавшуюся оценку. При этом он не рассказал, что было целью, откуда были запущены ракеты или даты атак, сославшись на военную тайну.

Северокорейские ракеты

РФ начала запускать северокорейские баллистическиеракеты малой дальности К-23, К-23А и К-24 по Украине в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100 ракет. По данным Украины, РФ также получила миллионы артиллерийских снарядов и тысячи солдат из Пхеньяна для поддержки своих военных усилий.

Хотя эти баллистические ракеты составляют лишь малую часть ракетных ударов РФ, они несут большую боеголовку весом до тонны и имеют дальность полета до 800 км.

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