По Украине доступны 11 рейсов, а также четыре рейса за границу

Автовокзал в Харькове снова начал работать. Автобусные рейсы запустили 16 мая.

Об этом пишет местное издание KHARKIV Today.

Отмечается, что из Харькова по Украине доступны 11 рейсов, а также четыре рейса за границу. По словам начальника Харьковского автовокзала Артема Афанасьевского, число рейсов будут увеличивать.

В первый тестовый рабочий день, 15 мая, рейсами по Украине и в Польшу воспользовались 50 человек, а 16 мая уже полноценно заработали кассы. Кроме того, можно купить билет в Харьков.

На данный момент можно уехать в Ужгород, Луцк, Львов, Черкассы, Кегичевку, Красноград, Днепр, Запорожье, Ахтырку, Сумы и Киев. Также доступны международные рейсы в Италию, Германию, Польшу и Чехию.

Билеты можно купить в кассах и на сайте.

Как ранее сообщал УНИАН, городской глава Игорь Терехов подтвердил, что российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

В связи со стабилизацией ситуации в городе с понедельника, 16 мая, в Харькове пустили общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Первые две недели проезд бесплатный.

При этом Терехов указал, что метрополитен в городе также готовится к возобновлению работы. Открытие возможно в ближайшие пару недель. Людей, для которых подземка стала домом, расселят.

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