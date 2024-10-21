Песков заявил, что страны "развивают отношения во всех областях".

В Кремле официально прокомментировали информацию об отправке военнослужащих Северной Кореи на войну против Украины.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков сказал журналистам, что вокруг этой темы много "противоречивой информации". Он добавил, что Южная Корея заявила о присутствии солдат КНДР, в то время как Соединенные Штаты Америки официально не подтверждают это:

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером. Мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право, это ни у кого не должно вызывать обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран".

Войска Северной Кореи в Украине

О присутствии военнослужащих КНДР на оккупированных территориях Украины заявлял как президент страны Владимир Зеленский, так и разведка.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи уже вызвало российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить ему протест против отправки северокорейских войск в страну.

По данным источника УНИАН в украинской разведке, также солдаты из КНДР проходят подготовку на четырех полигонах, которые находятся на территории Российской Федерации.

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