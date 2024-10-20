Россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР.

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку перед отправкой на линию фронта в Украине на Дальнем Востоке России. Так, на видео, предоставленном CNN украинским "Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности", солдаты КНДР были засняты во время получения формы и снаряжения на учебном полигоне.

"На видео… можно увидеть длинную очередь солдат, стоящих в очереди за формой. Предполагается, что солдаты говорят по-корейски, хотя из-за низкого качества звука их разговоры не были полностью понятны", - пишет CNN.

Кроме того, указывается, что по прибытии в Россию сновобранцам из КНДР было предложено заполнить анкету, в которой были указаны их размеры головных уборов, униформы и обуви.

Видео дня

На копиях анкеты, предоставленных "Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности", верхняя часть написана на русском языке, а различные варианты размеров указаны на корейском языке.

Также CNN проанализировало еще одно видео, которое показывает, как войска прибывают на полигон Сергеевка недалеко от границы России с Китаем:

"На видео на заднем плане слышно, как россиянин говорит: "Мы не можем их снимать", а затем добавляет: "Их здесь больше... их здесь миллионы. Вот новое подкрепление. Это только начало. Их больше".

Это может стать первым случаем, когда Северная Корея вмешается в международный конфликт, отмечает издание. У Северной Кореи одна из крупнейших в мире армий с 1,2 миллиона солдат, но у многих из них нет боевого опыта.

Солдаты КНДР в Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. По его словам, указанные солдаты будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

Позже южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, в том числе 1500 бойцов спецназа.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "пока не может подтвердить эти сообщения".

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