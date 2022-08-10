На юге враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

Оперативное командование "Юг" отчиталось о ликвидации в течение суток 9 августа вражеского склада боеприпасов, командно-наблюдательного пункта и 35 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

Отмечается, что на юге враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, но существенных изменений в составе и положении нет.

"Результат 7 наших авиационных ударов – это попадание в 5 ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и 2 опорных пунктах в свыше 40 км от Херсона... По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистів, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

Как сообщает командование "Юг", в Бериславском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА.

"Дежурный Орлан-10 был метко заземлен зенитно - ракетным подразделением", - отмечает командование.

Также сообщается, что оккупационные войска пытались силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Успеха не имели, отступили.

По самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу, оккупанты выпустили 5 крылатых ракет типа "воздух – воздух". Потерь нашей авиации не допущено.

По данным ОК "Юг", корабельная группировка вражеского флота продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрами".

Вас также могут заинтересовать новости: