Россия должна освободить захваченные территории, включая Крым и Донбасс.

Российская Федерация должна освободить территории Украины, которые были оккупированы за последние восемь лет. Когда восстановятся границы 1991 года, наша страна согласится прекратить боевые действия.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время эфира на "Радио НВ".

"Если агрессор покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет. Никто кроме нас не будет заниматься освобождением нашей земли", — сказал Данилов.

Напомним, украинские чиновники неоднократно говорили о намерениях вернуть Крым, а также временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В середине июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новое оружие, которое западные союзники согласились поставить нашей стране в рамках встречи формата "Рамштайн-3", поможет вернуть все захваченные земли. И Крым входит в их число.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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