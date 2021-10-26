С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Сегодня на Донбассе один украинский воин погиб, а один ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Возле Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сообщении сказано, что неподалеку Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Отмечается, что в сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Сообщается, что наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе на вражеском неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. Еще один военный получил огнестрельное ранение. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

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Автор: Надя Пришляк