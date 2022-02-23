В СБУ обратились к харьковчанам с пониманием относиться к усилению на блокпостах.

В Харьковской области работают над усилением мер безопасности из-за агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом сегодня во время совещания в обладминистрации рассказал начальник областного управления СБУ Роман Дудин, передает Общественное. Харьков.

"На сегодня штаб АТЦ (Антитеррористического центра) работает слаженно. Фактически каждый день появляются новые бригады. Если еще в прошлое совещание у нас было только три бригады, то сегодня их семь. Не оставили без внимания присутствие здесь третьего полка специального назначения, проводившего высадку в Изюме, Купянске и других городах. Очень сильно усилилась составляющая противовоздушной обороны", - сказал Дудин.

"На сегодня фактически полностью сформировано военное руководство, предприняты все необходимые меры, в том числе минировании потенциальных подходов, комплекс всех мероприятий, которые военные должны сделать. Отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки. На сегодня сформировано два пояса обороны Харькова только из военных", - рассказал начальник областного управления СБУ.

По словам представителя Нацполиции Вячеслава Давыденко, работники, которые были в отпусках, возвращены на работу, увеличено количество нарядов в районах и патрулирование.

"Усилили охрану объектов энергообеспечения. Наряды полиции приближены к объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Силами полиции организована охрана культовых сооружений, помещений консульств и иных представительств иностранных государств с целью предотвращения провокаций", — рассказал Давыденко.

В СБУ обратились к харьковчанам с пониманием относиться к усилению на блокпостах: "в случае необходимости, эта потребность может возникнуть за минуту, будем усиливать, перемещать, углублять".

Напомним, 5 февраля в Харькове состоялся большой Марш Единства, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. Впоследствии в городе провели выучка по основам гражданской обороны в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!".

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