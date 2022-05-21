Вооруженные силы РФ понесли потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными.

Пятую часть публично подтвержденных ликвидированных российских военных во время полномасштабной войны в Украине составляют офицеры.

Об этом пишет издание Медиазона.

Согласно их анализу сообщений родственников, власти и медиа, с 24 февраля по 20 мая в полномасштабной войне против Украины Россия потеряла минимум 2622 военных: 491 из них – офицеры. При этом их четвертая часть - старший офицерский состав - майоры, подполковники и полковники.

Подтверждена ликвидация генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Андрея Палия.

Отмечается, что чаще всего гибли представители Дагестана, Бурятии и Волгоградской области, где средняя зарплата ниже медианной по России.

Помимо офицерского состава, Вооруженные силы РФ понесли потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными - это ВДВ, морская пехота и спецназ.

В расследовании отмечают, что подтвержденные 2622 погибших российских военных не отражают реальный уровень потерь России. Также неизвестно количество пропавших без вести и пленных.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 мая ориентировочно составляют 28,7 тысячи личного состава.

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