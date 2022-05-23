В то же время захватчики жалуются, что обещанной ротации придется ждать долго.

Изнасилования, мародерство и массовые преступления уже давно стали реалиями российских оккупантов. Они обсуждают зверства, совершенные в Украине, как обычные новости.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки МО Украины.

Разведчикам удалось перехватить телефонный разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР". Оба охотно делятся впечатлениями от хода событий в их части. Недавно их предупредили, что обещанной когда-то ротации можно даже не ждать.

"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не "освободят", вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в "ДНР". Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска и начнем двигаться", - говорит один из "воинов".

Обсудив служебные перспективы собеседники решили поговорить о разгуле преступности в оккупационной армии. Новостей накопилось немало.

"Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", - говорит "ДНРовец".

Также оккупант предупредил своего собеседника, чтобы тот был осторожнее. В то же время он жалуется, что до сих пор не может понять, почему его привлекли к "спецоперации" России.

Перехваченные разговоры оккупантов:

8 мая в новых телефонных разговорах оккупантов, которые удалось перехватить СБУ речь шла о том, что в свободное время российские оккупанты сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и резню, занимаются рэкетом на Херсонщине. Была информация, что оккупанты начали брать с украинцев деньги за право проезда.

Ранее СБУ опубликовала перехваченную разговор, что свидетельствует, что войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, а и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Также перехват демонстрируют, как российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине и командиров-трусов.

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