Эти ракеты станут для Украины большой проблемой, отметил эксперт.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые может получить Россия, станут для Украины большой проблемой и "головной болью".

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у этих ракет отделяющиеся головные части:

Видео дня

"Никто из западных специалистов на сегодняшний день не проводил испытания в плане попыток сбить эти ракеты… Теоретически противоракетные комплексы должны их сбивать, а вот практически, как это будет выглядеть… я так понимаю, мы сможем увидеть только на поле боя… Будем отбиваться от этих ракет теми комплексами ПРО, которые, может быть, к этому времени будут переданы нам нашими западными партнерами", – отметил эксперт.

При этом Жданов отметил, о чем свидетельствует решение Ирана продолжать такое военное сотрудничество с Россией:

"Это говорит о том, что Иран пошел ва-банк, он готов наплевать на ядерную сделку. Не собирается Иран разоружаться. Не собирается передавать под контроль свою атомную энергетику. Он становится на военные рельсы. Иран выбирает путь конфронтации".

Иран передаст России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

На днях The Washington Post сообщил, что Иран планирует передать РФ баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

Якобы первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах. Эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

По данным Reuters, соглашение между Ираном и Россией заключили 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.