Ил-22 и ДРЛО А-50 почти каждый день летали по одному и тому же маршруту.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал резонансное событие - удары по двум российским самолетам над Азовским морем, который произошли вечером 14 января.

Как отмечает эксперт, сейчас российские паблики в контексте со случившимся активно "разгоняют" версию "friendly fire" (дружеский огонь – УНИАН) – якобы не сработала система "свой-чужой". По мнению эксперта, в целом, эта звучит правдоподобно с учетом того, что система российской ПВО только в 2023 году сбила над временно оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей несколько своих бортов тактической авиации и ударных вертолётов Ка-52. В то же время, специалист обращает внимание на серьезный нюанс. Суть в том, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 второй год подряд день за днем летают одними и теми же маршрутами. Их цель - обеспечение устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

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"День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Ил-22, обычно до шести бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону", "Мариновка" в воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областями и в том числе над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до четырех бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Анапа" и "Крымск" и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря", — рассказал Коваленко.

Таким образом, по его словам, даже с неработающей системой "свой-чужой" эти самолеты должны "высвечиваться" на радарах операторов российской ПВО "как свои". Более того, самолет таких размеров, его скорость и высоту полета, невозможно спутать, например с ракетой или истребителем противника.

"Если это и был "friendly fire", то он войдёт в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm (жест, выражающий стыд, разочарование – УНИАН). Если же нет... То это - очень уникальный случай во все той же мировой истории войн и конфликтов. Два, настолько уникальных самолета были "приземлены" в настолько глубокой тыловой зоне...", — заключает эксперт.

О том, что это был огонь россиян по своим же самолетам говорит и политолог Анатолий Несмиян.

"Высказывается предположение, что самолеты были поражены российской же ПВО, охраняющей Крымский мост. Официально, скорее всего, ничего не опровергнут и не подтвердят. Наверняка у Пескова сегодня спросят, и наверняка он ответит стандартно, что Кремль такими пустяками не занимается, обратитесь за информацией к военному патрулю на вокзале", - сообщил о н в своем Телеграм-канале.

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 над Азовским морем - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 14 января появилось сообщение о том, что украинские военные сбили российский ДРЛО А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Также стало известно, что подбит бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Самолет Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, но пропал с радаров в районе Керчи.

По некоторым данным, А-50 сбили сразу после того, как он заступил на дежурство в районе Кирилловки, Ил-22м1 дежурил в районе Стрелкового. Поврежденный самолет хотел совершить посадку в Анапе, пилот запросил эвакуацию, а также вызов медиков и пожарных.

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