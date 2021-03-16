Суд также удовлетворил иск 39 потерпевших о возмещении морального ущерба по 500 тыс. грн каждому.

Красногвардейский районный суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева, которые обвиняются в сбитии Ил-76 под Луганском в июне 2014 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

"Игорь Плотницкий, Андрей Патрушев и Александр Гуреев, обвиняемые в сбитии самолета Ил-76 с 40 военнослужащими ВСУ и 9 членами экипажа, приговорены к пожизненному заключению", - отметили в прокуратуре.

Как сообщил адвокат родственников погибших в катастрофе Виталий Погосян, суд также удовлетворил иск 39 потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. грн каждому.

По словам адвоката, суд постановил, что выплачивать моральный ущерб должны осужденные. Вместе с тем защитник настаивал на возмещении морального ущерба пострадавшим со стороны государства.

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Сбитие боевиками "ЛНР" самолета Ил-76 под Луганском с украинскими военными: что известно

Военно-транспортный самолет Ил-76 14 июня 2014 года был сбит боевиками из ПЗРК под Луганском при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. Ил-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.

По данным следствия, данный теракт был совершен боевиками Андреем Патрушевым и Александром Гуреевым по приказу экс-главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого. Все трое обвиняются в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

27 марта 2017 года суд по делу о сбитом Ил-76 признал виновным в халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям, генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В декабре 2020 года апелляционный суд оставил без изменений приговор Назарову.

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Автор: Раиса Юргель