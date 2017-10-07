"Борт завалили": СБУ опубликовала записи разговоров главарей российских наемников на Донбассе (аудио)

Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров главарей наемников РФ на Донбассе. Запись появилась на сайте СБУ после брифинга главы ведомства Василия Грицака.

Так, в видеозаписи есть разговор главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с одним из "командиров батальона" террористов Андреем Патрушевым, во время которой он рассказывает о сбитом самолете.

"Товарищ майор, зашли два борта, один сбили. Другой сел... Борт завалили", - докладывает боевик Плотницкий Патрушеву.

Также опубликована запись разговора руководителя ЧВК "Вагнера" Уткина с генерал-майором ВС РФ Евгением Никифоровым ("Тамбов").

Кроме того, есть запись разговора Уткина с его заместителем Андреем Трошевым.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской ЧВК Вагнера к вооруженным конфликтам на Донбассе и в Сирии.

По его словам, на сегодняшний день СБУ установила 1587 человек - членов ЧВК Вагнера, всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак подчеркнул, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: «Их (российских военных - УНИАН) там нет» или «Мы их туда не посылали».