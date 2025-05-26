В целом страна передала Украине 24 истребителя.

Последние истребители F-16, которые Нидерланды обещали Украине, вылетели с авиабазы Волкел в Бельгию. Там их готовят к передаче украинским Воздушным силам.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, министр Рубен Брекельманс лично контролировал вылеты. Он напомнил, что в мирное время переход на F-16 занял бы у Украины годы, однако ее пилоты и техники смогли сделать это в рекордные сроки. Также Брекельманс поблагодарил людей, которые работали над этим в Нидерландах:

"Это ностальгический момент, потому что в течение десятилетий F-16 занимали центральное место в наших ВВС. Но теперь, когда мы прощаемся с ними после перехода на F-35, я не мог бы придумать лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских воздушных ударов F-16 жизненно необходимы для Украины. Они позволяют сдерживать российскую агрессию и для нас также".

Министр обороны отметил, что украинские бойцы уже успешно применяли истребители. В частности, для сбивания российских крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"То есть они уже спасли жизни. F-16 имеют лучший обзор поля боя и более высокий уровень выживаемости, чем устаревшие советские самолеты, на которых летали украинские военно-воздушные силы", - добавил он.

В министерстве подчеркнули, что не прекращают участия в украинской программе F-16. Страна продолжит предоставлять Украине полный пакет поддержки для обеспечения работы истребителей, в который входят обучение, запасные части, боеприпасы и топливо для них.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды остаются одним из важных партнеров Украины в условиях полномасштабной войны. С начала российского вторжения страна не только последовательно поддерживает Киев политически, но и предоставляет масштабную военную и финансовую помощь.

В 2025 году правительство Нидерландов существенно увеличило объемы поддержки - как военной, так и экономической.

Среди самых заметных решений - передача Украине всех имеющихся истребителей F-16, инвестиции в 500 миллионов евро в производство дронов, а также поставки оружия.

Политическое руководство Нидерландов неоднократно подчеркивало, что поддержка Украины - это не только акт солидарности, но и стратегическая инвестиция в безопасность Европы.

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