По словам президента, этот самолет был сбит украинским оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сбитие российского самолета А-50 в небе над Краснодарским краем Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.

"Что касается А-50 и других самолетов наших врагов - это результат, в любом случае, нашего союза Украины и партнеров", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине было бы очень сложно без союза с партнерами.

"А на некоторых направлениях и невозможно защищать свое государство. Мы за это благодарны нашим, безусловно, военным, нашему народу и нашим всем партнерам", - сказал глава государства.

При этом он обобщенно ответил о деталях сбития самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По его словам, если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины - применяем оружие от международных партнеров, а если на других направлениях - то применяем украинское оружие.

"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда этого не будет - не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", - подчеркнул Зеленский.

Сбитие российского самолета А-50

Накануне над Азовским морем ликвидировали еще один А-50. Он упал в поселке Трудовая Армения Краснодарского края РФ.

Позже эту информацию подтвердили в ВСУ. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал момент сбития российского самолета, который сняли на видео очевидцы.

"Баян, ты где?"А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "с Днем защитника отечества"! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать!"- написал он в своем Telegram-канале.

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