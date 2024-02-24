По словам Андрея Юсова, это была успешная операция ГУР совместно с Воздушными силами.

На борту российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 находились 10 членов экипажа, а его подготовка дорого стоит и занимает много времени. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, экипаж лайнера уничтожен, и "эта десятка для россиян уже не актуальна".

"Успешная операция ГУР совместно с Воздушными силами. Далее подобные операции будут продолжаться. Это поможет Украине защититься от российских ударов", - отметил Юсов.

Он также прокомментировал заявления российских СМИ о том, что за уничтожением А-50 стоят сами же российские военные.

"Если А-50 сбила российская ПВО, то и Путина когда-нибудь ледорубом убьет Медведев. ... Враг лжет, лгал, и будет продолжать это делать", - подчеркнул разведчик.

Сбитие российского А-50

Накануне над Азовским морем ликвидировали еще один А-50. Он упал в поселке Трудовая Армения Краснодарского края РФ.

Позже эту информацию подтвердили в ВСУ. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал момент сбития российского самолета, который сняли на видео очевидцы.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сбитие российского самолета А-50.

По словам главы государства, самолет был сбит украинским оружием, ведь Украина не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории.

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