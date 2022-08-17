Дмитрий Шумаков командует дивизионом, поразившим уже 30 воздушных целей врага.

Подполковник Дмитрий Шумаков, командующий зенитным ракетным дивизионом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, 5 августа получил звание Героя Украины. Под его руководством военные сбили шесть "Калибров" за три минуты.

О подвиге своего дивизиона он рассказал изданию АрміяINFORM.

С начала широкомасштабного российского вторжения дивизион, которым командует подполковник Шумаков, уничтожил уже 30 воздушных целей врага. Однако есть один подвиг, который по-настоящему показал высочайший уровень профессионализма военных. Дивизион Шумакова отразил массированную ракетную атаку. Враг выпустил семь крылатых ракет "Калибр", всего за три минуты военные сбили шесть из них.

"Так случилось, что вражеские "Калибры" резко изменили направление движения, и шесть целей оказались в зоне поражения нашего дивизиона. Это было неожиданно, но все включились, слаженно и профессионально сработали. Все произошло буквально за 2-3 минуты. Когда осознали, что это был массированный удар и, благодаря Богу, удалось его отбить без жертв и потерь, что все получилось так, как и должно было бы быть — эти эмоции запечатлелись в памяти", - рассказал Шумаков.

Он добавил, что эффективную работу дивизиона уже отметили на высоком уровне. Военные получили государственные награды, награды Президента Украины. Людей не забывают, подчеркнул Шумаков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что война переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу Украины.

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