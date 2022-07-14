САУ Archer имеет свои уникальные преимущества, которые заложены в формулу: бить дальше, точнее, быстрее и постоянно маневрировать.

Время от времени в сети появляется информация, что Вооруженные Силы Украины в ближайшее время должны получить самоходную артиллерийскую установку Archer, разработанную и серийно производимую шведской компанией Bofors (сейчас часть BAE Systems).

И хотя пока никаких официальных подтверждений пополнения артиллерийского парка украинской армии и этой дальнобойной артиллерийской системой нет, вполне можно присмотреться к ее возможностям и характеристикам, справедливо делающим ее одной из лучших в мире.

Возможности САУ Archer

Проект Archer начался еще в середине 90-х с целью создания новой артиллерийской системы, предназначенной для условий Швеции и Норвегии. Обе страны имеют схожий рельеф, климатические условия и тактическо-оперативные возможности противостоять единому гипотетическому врагу - России.

Именно поэтому при разработке Archer была заложена идеальная формула: бить дальше, точнее, быстрее и постоянно маневрировать. В результате в 2013 году Швеция получила на вооружение FH77BW L52 или просто Archer.

Это 155-мм гаубица с длиной ствола в 52 калибра, что сейчас считается эталоном для всех западных артсистем. Заявленные дальности стрельбы: обычным снарядом – 30 км, 40 км – активно-реактивным, а высокоточным Excalibur – 50 км. Это уже дает абсолютное преимущество в дальности огня над всеми российским артсистемами.

Но самое главное в Archer – полная автоматизация наведения, зарядки и выстрела. Фактически, вся артиллерийская часть машины – это безэкипажный боевой модуль, который дистанционно управляется из кабины через цифровую систему управления огнем. Экипаж, состоящий только из трех человек, прикасается к боеприпасам только один раз, во время загрузки боекомплекта.

В результате Archer одна из самых скорострельных САУ в мире. Весь боекомплект в 21 снаряд эта артсистема может выпустить за 3,5 минуты. В этой области единственным конкурентом для нее является немецкая PzH 2000, которая по "паспорту" имеет скорострельность в 10 выстрелов в минуту, но в ней это зависит от мастерства заряжающего, который должен руками прилагать вышибные заряды.

Еще один козырь Archer – скорость открытия огня и оставление позиции. Феноменальные возможности этой системы лучше всего описывает следующее видео.

Перевод в боевое положение и первый выстрел – 23 секунды, серия из трех выстрелов – 40 секунд, а через 24 секунды Archer уже покинул позицию и сделал это до того, как на позиции врага разорвался первый снаряд. В условиях контрбатарейной борьбы это абсолютное превосходство над врагом.

Особенности САУ Archer

Но за всем этим кроется несколько особенностей. Во-первых, боекомплект Archer составляет 21 снаряд, после чего САУ должна пойти на перезарядку. То есть возможности вести постоянный огонь, когда снаряды падают "с грунта" у Archer нет. В условиях контрбатарейной маневровой войны это и не нужно, но может стать решающим недостатком, когда необходимо просто обеспечить стабильное огневое воздействие на противника.

Archer оказался довольно тяжелой системой, для шведской армии в роли шасси для нее был выбран карьерный самосвал Volvo A30D с колесной формулой 6х6. В этом варианте вес САУ составляет 30 тонн, учитывая бронирование кабины, а при шасси MAN 8х8 вес увеличивается до 33 тонн. И колесное шасси – это всегда ставка на оперативную мобильность, когда машины можно быстро опрокидывать по всей длине фронта, но не о реальной проходимости на местах.

Еще один довольно неочевидный фактор – экипаж в три человека. Если брать традиционный подход, когда расчет САУ должен ее самостоятельно и обслужить, и оперативно починить прямо в поле, то трех человек для этих задач откровенно мало.

В любом случае, несмотря на все свои возможности, пока Archer не может похвастаться большим портфелем заказов. Всего 48 единиц в армии Швеции. Норвегия, изначально также заинтересованная в Archer, вышла из программы и затем закупила корейские САУ K9.

По экономическим причинам сорвался контракт с Хорватией, которая "со скидкой" купила подержанные немецкие PzH 2000. Т.е. кроме базового заказчика, пока клиентов на эту систему не нашлось, хотя США и Швейцария рассматривают ее, как одного из кандидатов на обновление собственного артиллерийского парка.

САУ Archer - характеристики

Экипаж : 3 человека

: 3 человека Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 52 калибра

: 52 калибра Дальность стрельбы обычным снарядом : 30 км

: 30 км Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом : 40 км

: 40 км Дальность стрельбы Excalibur : 50 км

: 50 км Скорострельность : 21 выстрел за 3,5 минуты

: 21 выстрел за 3,5 минуты Вес : 30 тонн на шасси Volvo

: 30 тонн на шасси Volvo Максимальная скорость : 90 км/ч

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