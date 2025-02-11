Жирохов считает, что среди целей украинских военных - критически важное оборудование оккупантов для военного производства.

Силы обороны Украины атакуют определенные объекты в РФ, чтобы ослабить военный потенциал страны агрессора, в частности, хотят вывести из строя важное производственное оборудование. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов. В частности его попросили прокомментировать тот факт, что кроме "взрывов" на некоторых объектах газо- и нефтепереработки, есть, например, информация о повреждении админздания завода из холдинга "Вертолеты России" и какой смысл от такого попадания.

"Во-первых, нужно сказать, что реальных последствий от этих налетов мы не знаем. Россияне пока пока показывают то, что хотят показать, или есть случайные какие-то свидетели, которые снимают какое-то видео, или они пишут о незначительных прилетах. Вот это административное здание...", - сказал Жирохов.

По его мнению, на самом деле на российском предприятии, связанном с военным производством, было уничтожено или повреждено, что-то более значительное, чем обычное здание.

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"То есть, очевидно, что было поражено еще что-то", - считает эксперт.

Он добавил, что речь идет о точечных поражениях, которые наносят Силы обороны, чтобы снизить военные возможности страны-агрессора.

"Я так понимаю, что наши военные пытаются уничтожить, прежде всего, западное оборудование, которое невозможно в очень короткое время восстановить. И россияне нуждаются в каких-то усилиях для того, чтобы купить какое-то импортное замещение. Имею в виду иранские или китайские станки, или какое-то оборудование, которое критически необходимо для производства военной техники. Или амуниции. Что-то связанного с военными. Это конечно не критично по состоянию на сейчас. Но, опять-таки, это игра - в длинную", - пояснил Жирохов.

Справка УНИАН: АО "Вертолеты России" - российский вертолетостроительный холдинг, объединяющий все вертолетостроительные предприятия страны, является дочерней компанией ОАО ОПК "Оборонпром", входящего в состав Государственной корпорации "Ростех".

Взрывы в России 11 февраля

Как писал УНИАН, в ночь на 11 февраля был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод РФ. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, это уже не первая такая атака. По его словам, Саратовский нефтеперерабатывающий завод - один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год. Завод играет важную роль в обеспечении российских оккупантов топливом. По данным Коваленко, кроме Саратовского НПЗ был атакован Энгельс.

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