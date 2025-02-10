Россиянам не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть свои объекты.

В последнее время Украина поразила более 20 из 30 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории России. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Некоторые вообще вывели из строя и они прекратили свое функционирование. Некоторые работают далеко не на полную мощность. Некоторые если и работают, то только на остаточных ресурсах. Поскольку технологии, которые использовались для обработки нефти и газа завозились из европейских стран", - рассказал Тимочко.

Он добавил, что Украине удалось выстроить системность таких ударов. И, что самое важное, в отличие от РФ эти удары наносятся исключительно по военным объектам России.

Видео дня

"Это свидетельствует о том, что нам удалось выстроить технологии, которые дают возможность применять массовые удары беспилотниками по конкретным объектам. И эти видео поражения вражеских объектов снимают разведчики. Ведь там нет комментариев, это происходит с расстояния. Поэтому мы можем говорить, что в России мы выстроили агентурную сеть. Она знает, когда будет удар, координирует эту работу с нашими войсками или структурами, которые ответственны за удары", - добавил Тимочко.

Военный добавил, что сейчас россиянам не хватает систем ПВО для того, чтобы эффективно прикрыть свои объекты. Поэтому они пытаются "закрыть эти дыры", обтягивая их сетками или привлекая работников для защиты этих объектов. Он пояснил:

"Это все мало помогает. Если мы говорим о профессиональных военных на средствах ПВО - их банально не хватает. Ведь мы достаточно много предварительно уничтожили таких военных и оборудования. Второй момент, что Путин очень много систем ПВО сосредоточил не столько важных для российской экономики объектов, как у объектов, которые для него важны - Москва, бункеры, политические элиты и т.д.".

Удары по РФ: важные новости

С начала 2025 года Силы обороны Украины нарастили количество ударов по нефтегазовой промышленности РФ. Например, в начале февраля украинские защитники ударили по одному из крупнейших НПЗ РФ в Астрахани. Отмечалось, что в результате атаки РФ остановила работу на этом заводе.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, подобные удары, как и санкции, имеют накопительный эффект. В то же время он отметил, что Россия в ответ также начала поражать украинскую нефтяную промышленность.

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