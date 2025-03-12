Отмечается, что Киев остро нуждается в запасном плане перехвата российских самолетов и ракет на фоне геополитического хаоса, спровоцированного администрацией Трампа.

В Украине франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T сбил российский самолет "Су". Об этом пишет Forbes со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Отмечается, что данная новость опровергает нехватку SAMP/T и их ракет Aster не только в Украине, но и везде. Украина получила отдельные батареи SAMP/T с радарами и пусковыми установками от Франции и Италии. Комплекс SAMP/T стоимостью 500 миллионов долларов может поражать самолеты и ракеты на расстоянии около 150 км.

"Это единственная западная альтернатива Patriot, около шести батарей которых Украина получила от США, Германии, Румынии и Нидерландов. Киев остро нуждается в запасном плане перехвата российских самолетов и ракет на фоне геополитического хаоса, спровоцированного все более пророссийской администрацией президента США Дональда Трампа", - говорится в публикации.

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Указывается, что без надежного доступа к американским Patriot после прекращения военной помощи США Украина может потерять большую часть своей защиты от российских бомбардировок.

При этом отмечается, что ракеты Aster к комплексам SAMP/T еще более редки, чем ракеты к комплексам Patriot.

"Франция и Италия заказали 700 Asters в 2022 году. Франция, Италия и Великобритания, которая запускает Asters с военных кораблей, заплатили за дополнительные 220 ракет на прошлой неделе. Некоторые из этих ракет могут попасть в Украину… Но европейскому производителю ракет MBDA нужно около двух лет, чтобы произвести одну Aster. Это на несколько месяцев дольше, чем Lockheed производит Patriot, и явно слишком медленно, чтобы спасти Украину", - констатировали в издании.

Напомним, по словам военного эксперта Агиля Рустамзаде, системы SAMP/T имеют еще много "детских болезней":

"Французско-итальянская система противоракетной обороны, предназначенная для защиты Украины от воздушных угроз, столкнулась с серьезными эксплуатационными проблемами с момента ее развертывания. Сбои в работе программного обеспечения... нехватка ракет Aster... проблемы с эффективностью по сравнению с системой Patriot".

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