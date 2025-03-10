Только некоторые версии ракет к SAMP/T способны сбивать баллистические цели.

Все чаще встречаются сообщения о том, что европейские зенитные ракетные комплексы SAMP/T малоэффективны против баллистических целей. Это объясняется не только нехваткой ракет к ним, но и якобы проблемами в программном обеспечении. В Defense Express выяснили, что это не совсем соответствует действительности.

Отмечается, что слухи о проблемах с ПО SAMP/T вызывает параллель с повторением истории с проблемным программным обеспечением Patriot, который пропускал иракские "Скады" в 1991 году. Тогда ошибка в коде касалась измерения времени, которая появилась из-за долгого времени пребывания комплекса в режиме боевого дежурства.

В издании подчеркнули, что официальная спецификация SAMP/T говорит о том, что только версии ракет Aster 30 Block 1 и Block 1 NT могут уничтожать баллистические ракеты.

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Журналисты напомнили, что ракета Block 1 появилась в начале 2010-х годов и отличается от базовой версии новым программным обеспечением головки самонаведения и обновлением систем управления. Первый тестовый перехват этой ракетой баллистических целей состоялся в 2010 году.

В издании отметили, что поставки SAMP/T во французские войска начались еще в 2007 году, и чуть позже их получила Италия. Они поставлялись вместе с ракетами Aster 30 Block 0.

Фактически сразу после завершения работ над Block 1 в 2015 году была запущена программа создания Aster 30 Block 1NT. Причиной обновления стало расширение возможности борьбы с баллистическими ракетами, добавили в издании.

Журналисты объяснили, что именно Block 1NT должен стать одним из обновлений всего ЗРК SAMP/T NG, который запустят в производство в 2026 году.

Новая ракета Aster 30 Block 1NT отличается от предыдущей версии Block 1 новой радиолокационной головкой самонаведения в Ka-диапазоне (26,5-40 ГГц), которая позволяет точнее поражать цели чем предыдущая версия АРГСН Aster 30 Block 1, работавшая в Ku-диапазоне (10,7-12,75 ГГц), добавили в издании.

С помощью Aster 30 ВМС Франции и Великобритании сбивали баллистические ракеты во время операции по обеспечению гражданского судоходства в Красном море, напомнили журналисты. Тем не менее точный расход ракет и общая эффективность корабельного комплекса не объявлялись.

В издании резюмировали, что возможности сбития баллистических целей зависят не от самой ЗРК, а от версии ракет, которые она выпускает.

SAMP/T - другие новости

Ранее во Франции успешно испытали ракету к ЗРК SAMP/T NG, который способен сбивать "Кинжалы". Первые огневые испытания SAMP/T NG планируют провести в октябре 2025 года.

Кроме того, в сентябре 2024 года стало известно, что Италия передаст Украине батарею SAMP/T. Министр иностранных дел Италии тогда отметил, что это произойдет в ближайшее время.

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