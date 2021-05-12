Кроме того, по данным командующего ООС, российско-оккупационные войска дистанционно минируют местность с использованием запрещенных Женевской конвенцией мин ПОМ-2.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российско-оккупационные войска с начала 2021 года 16 раз обстреляли населенные пункты вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве, трансляция которого опубликована на YouTube.

По словам Наева, в результате этих обстрелов 12 домов были повреждены, одно гражданское лицо погибло и еще один человек ранен.

«Наряду с обстрелами позиций Объединенных сил противник продолжает вести огонь по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры, приближенным к линии соприкосновения. С начала текущего года зафиксировано 16 обстрелов населенных пунктов, в результате обстрелов повреждено 12 домов, одно гражданское лицо погибло и одно ранено», - сказал Наєв.

Командующий ООС подчеркнул, что самым позорным стал обстрел противником центральной районной больницы в Красногоровке с применением запрещенного оружия - артиллерии 122-мм.

Читайте такжеПосольство США об обстрелах инфраструктуры на Донбассе: "Требуем прекратить агрессию"«Внешние повреждения здания больницы беспрекословно указывают на неслучайность действий со стороны противника», - отметил он.

Также, по данным командующего ООС, боевики продолжают устанавливать минно-взрывные заграждения, в частности, дистанционно минировать местность с использованием запрещенных Женевской конвенцией мин ПОМ-2 ради потерь среди личного состава и усложнения условий несения службы передовыми подразделениями Объединенных сил.

Кроме того, как отметил Наев, в этом году фиксируется активное применение снайперских групп оккупантов, в частности, из состава сил специального назначения Вооруженных сил РФ, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками 12,7 мм, оснащенными комплексами контрснайперской борьбы.

Что предшествовало

4 мая российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в городе Красногоровка.

В учреждении на лечении находятся 45 человек - больных COVID-19 и пневмонией.

В результате обстрела никто не пострадал. Однако стало известно, что после обстрела умер один из тяжелобольных пациентов.

Ранее, 6 апреля в результате обстрела боевиков обесточило насосную станцию Южнодонбасского водопровода, расположенную в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров