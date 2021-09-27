Военные учения в восточной части Крыма продляться три дня.

Масштабные военные учения российских десантников стартовали в оккупированном Крыму. Тренировки продляться три дня на полигоне "Опук".

Об этом сообщает ТАСС.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - говорится в сообщении.

Учения будут проходить и в дневное, и в ночное время, в ходе чего отработают наступление с боевыми машинами БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". Всего в тренировках примут участие почти 2 тысячи российских военных. Кроме того, для наступательных действий используют танки Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубицы Д-30.

Читайте такжеВ ВСУ оценили угрозу агрессии против Украины из-за военных учений РФ и БеларусиТакже в учениях используют автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения РФ и Беларуси "Запад-2021" проводились с 10 по 16 сентября.

По официальным данным, в учениях принимали участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

25 сентября украинские военные сообщили, что не фиксируют массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии в места постоянной дислокации, несмотря на завершение российско-белорусских учений.

Автор: Анастасия Горбачева