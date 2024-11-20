По словам аналитика, основная боеголовка может разделиться на части, каждая из них будет весить более 100 килограммов, что повлечет значительный удар по площадям.

В случае пуска российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" долетит до Киева за 8-10 минут, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко.

По его мнению, вопрос в том, справятся ли с опасностью поставленные Западом системы ЗРК Patriot и SAMP-T.

"В конвенционном плане имеем дело с неядерным оружием. Сама по себе ракета намного мощнее обычной баллистики, но специалисты ПВО научились "Кинжалы" сбивать. Теперь появилась новая ракета, россияне хотят влиять с ее помощью на "центры принятия решений" в Украине. Вероятность пуска с учетом глобальной обстановки высока", - сказал аналитик изданию Фокус.

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Военный эксперт Павел Нарожный также не исключает вариант удара ракетой РС-26 "Рубеж" по Украине. По его словам, основная боеголовка может разделиться на части, каждая из них будет весить более 100 килограммов, что повлечет значительный удар по площадям.

По его мнению, фугасную часть использовать нерационально: сильный локальный взрыв способен разрушить жилой дом, а не важные цели. Нарожный добавил:

"Разрушить Генштаб ВСУ, например, не получится. Здание выдержит и ядерный удар".

Эксперт считает, что украинские средства ПВО не смогут сбить ракету в верхних слоях атмосферы, потому что для этого нужны системы THAAD, передача которых даже не обсуждалась. А вот боевые части может сбивать комплекс Patriot.

Ракета Рубеж - что о ней известно

Сегодня в украинском инфопространстве разорвалась "бомба" о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Официально эта информация никем не была подтверждена, а найти первоисточник слухов, крайне похожих на вражескую ИПСО, на данный момент определить трудно.

Военно-аналитическое издание Defense Express, которое специализируется на оружейной тематике, подробно объяснило, что же это за ракета, которой сегодня так старательно пугают украинцев, и чего стоит ожидать, если вдруг ее запустят.

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