Об угрозе применения стратегической ракеты написали все, но первоисточник этой информации не понятен.

Сегодня в украинском инфопространстве разорвалась "бомба" о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Официально эта информация никем не была подтверждена, а найти первоисточник слухов, крайне похожих на вражескую ИПСО, на данный момент определить трудно.

Военно-аналитическое издание Defense Express, которое специализируется на оружейной тематике, подробно объяснило, что же это за ракета, которой сегодня так старательно пугают украинцев, и чего стоит ожидать, если вдруг ее запустят.

РС-26 "Рубеж" - это новая разработка россиян, работы над которой ведутся как минимум с 2006 года. Однако фактическую готовность этой ракеты оценить трудно. Считается, что проект был закончен в 2015 году и в 2017 году эту ракету должны были принять на вооружение. Но в 2018 году РС-26 якобы выбросили из программы вооружения, отдав предпочтение ракете "Искандер-К".

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По мнению экспертов, ракету РС-26 "Рубеж" создали на базе двух ступеней межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Разработчиком ракеты является "Московский институт теплотехники", который создал другие российские ракеты этого же класса - "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" и "Ярс". Непосредственным производителем называют "Воткинский завод", который в частности производит баллистические ракеты "Искандер".

Что касается конкретных характеристик РС-26 "Рубеж", то о них можно разве что догадываться. Аналитики предполагают, что стартовый вес ракеты составляет от 40 до 50 тонн, а дальность полета - до 6000 км. Вооружение ракеты могут составлять четыре раздельных боевых блока мощностью 0,3 Мт каждый, то есть аналогично РС-24 "Ярс". Также считается, что ракета может иметь гиперзвуковой планирующий блок типа "Авангард".

Угроза российских ракетных обстрелов

Как писал УНИАН, до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, Россия может осуществить еще 5 масштабных ракетных атак по Украине. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российский диктатор будет использовать любые возможности для того, чтобы до инаугурации Трампа показать, что способен разрушить Украину и погрузить ее во мрак.

Также мы рассказывали, что сегодня ряд иностранных посольств в Киеве объявили о временном закрытии из-за угрозы российского обстрела. В частности такое предупреждение выпустили посольства Испании, США, Италии и Греции.

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