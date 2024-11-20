Эксперт считает оправданным ажиотаж вокруг возможного применения РС-26, поскольку открыт вопрос, есть ли у нас средства сбивать эту ракету.

Чтобы уверенно сбивать российские баллистические ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", Украине нужно просить у США мобильный противоракетный комплекс высотного заатмосферного перехвата THAAD. Об этом заявил военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"У них эта РС-26 давно готова, в том плане, что это отработанная разработка, которая успешно прошла испытания, как ни странно. РС-26 был готов к принятию на вооружение, если исходить из оценок самих россиян, еще в 2018 году. Он даже готовился к производству в рамках государственной программы вооружения РФ 2018-2025 годов. Только тогда, похоже, что Кремль решил выбрать другой проект по ракете средней дальности, который мы знаем как "Искандер-К", - сказал он.

По словам эксперта, когда летом этого года кремлевские главари объявили о намерении развернуть производство ракет малой и средней дальности, "это сильно намекало, что, возможно, они об этом РС-26 "Рубеж" вспомнят в плане попытки запустить производство".

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"Тем более, что речь о малогабаритной межконтинентальной баллистической ракете, которая действительно по российскому замыслу должна иметь дальность пуска от 2000 до 6000 км", - отметил Киричевский.

Он подчеркнул, что ажиотаж вокруг возможного применения РС-26 оправдан тем фактором, что сейчас является открытым вопрос, есть ли у нас средства сбивать эту ракету.

"Соответственно, если действительно эта ракета нам угрожает, то нам нужно просить у американцев что-то мощнее, чем Patriot. Потому что Patriot создавался для сбивания баллистических ракет малой дальности, как "Искандер". А здесь мы говорим о ракете средней дальности. Чтобы сбивать такие ракеты, нужно просить хотя бы THAAD, которым недавно американцы прикрывали Израиль. Или можно попросить еще более экзотическую вещь. Там есть два вида наземных пусковых установок в ВС США - под морскую зенитную ракету SM-6, которая очень дорогая, но предназначена сбивать баллистические ракеты средней дальности", - пояснил эксперт.

Украине угрожают стратегическими баллистическими ракетами

Как сообщал УНИАН, сегодня украинское инфопространство заполонили никем не подтвержденные сообщения, похожие на российскую ИПСО, о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Эта ракета является относительно новой разработкой россиян, работы над которой ведутся как минимум с 2006 года. Однако насколько боеспособной и эффективной является эта ракета, сказать трудно, ведь о ней крайне мало информации.

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