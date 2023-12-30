Западные партнеры продолжат помогать Киеву воевать против россиян, уверен советник руководителя Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк поставил жирную точку в вопросе переговоров с Россией - заявил, что их не будет.

Российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет, рассказал Подоляк в эфире проекта "VIP с Натальей Мосейчук". "Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет", - заявил собеседник.

Советник руководителя ОП добавил, что это не парадокс, а объективное развитие войны, которую мы имеем. "Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии…", - сказал он.

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Интересные новости Украины насчет переговоров с россиянами - это стоит прочитать

В начале полномасштабного вторжения шли переговоры между представителями Украины и РФ, и росссийская сторона даже отказалась от прекращения огня во время переговорного процесса.

В конце ноября текущего года лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что российские власти обещали закончить полномасштабную войну против украинцев в том случае, если Киев согласится отказаться от вступления в НАТО. Политик подчеркнул, что россиянам не верили и не верят. Стоит отметить, что сейчас власти Украины настроены на то, чтобы отвоевать у РФ все наши земли, которые захватили оккупанты.

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