Москва не заинтересована только в захвате части украинской территории, напомнил научный сотрудник лондонского аналитического центра.

В последнее время некоторые лидеры западных стран принялись утверждать, что пришло время договориться о прекращении войны на Украине. Однако, этот образ мышления упускает из виду масштабы целей России и то, что Кремль реально может предложить, считает старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб, лондонском аналитическом центре Джек Уотлинг, передает журнал Foreign Affairs

"Москва не заинтересована в простом захвате части украинской территории: президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что хочет изменить логику международной системы", - отметил аналитик.

Эксперт предположил, что произойдет, если США попросят своих партнеров пойти на уступки России, чтобы добиться символического прекращения огня в Украине:

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"Во-первых, Россия будет упорно нарушать режим прекращения огня, как она делала во всех вариантах Минских соглашений 2015 года, одновременно восстанавливая свою армию, чтобы завершить задачу по оккупации Киева. Во-вторых, Россия будет доказывать своим союзникам, что Соединенные Штаты можно победить, если проявить настойчивость. Это, вероятно, заставит многих партнеров США по безопасности искать страховой полис, снижающий влияние Соединенных Штатов во всем мире".

Как добавил Джек Уотлинг, Россия не хочет прямого конфликта с НАТО, но Кремль все чаще стремится расширить масштабы своей непрямой конфронтации с Западом. И сейчас США с Европой стоят перед выбором, заявил эксперт: разработать немедленный план по усилению поддержки Украины или же "продолжать ложно полагать, что война зашла в тупик, колеблясь и уступая преимущество России".

"Это было бы ужасной ошибкой: помимо расширения партнерства в Африке, Россия укрепляет сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей. И если поражение в Украине в конечном итоге продемонстрирует, что Запад не может противостоять ни одному вызову мировой архитектуре безопасности, его противники вряд ли поверят, что он может справиться с несколькими кризисами одновременно", - подытожил Уотлинг.

Переговоры с Россией - заявление из Офиса Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Россией быть не может.

По его словам, российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет:

"Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет".

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