В Литве организуют учения для украинских военных.

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных.

Об этом сказал командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис, сообщает delfi.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", – сказал он.

"Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которым располагаем, это те знания, которые нужны для управления операциями в Украине", – добавил он.

Рупшис обсудил этот вопрос с находящимся в Литве с визитом Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, начальником штаба армии США. На встрече обсудили и угрозы, которые грозят региону и другие вопросы.

"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы. Наша ситуация иная - Литва является членом НАТО и тут весть США понятна, 5 статья с нами сейчас", – сказал Рупшис.

Он подчеркнул, что Литва должна прилагать много усилий для своей обороны, чтобы не быть слабым звеном Альянса.

"Мы укрепляем боевую мощь нашей армии, обеспечиваем поддержку принимающей стороны, проводим национальные учения, вместе с союзниками набираемся и делимся опытом", – сказал Рупшис. Он повторил, что США поддерживают учреждения постоянных военных баз на восточном фланге НАТО, включая Литву.

"Мы благодарны за эту позицию, уже сейчас прилагаем усилия для создания подходящих условий для такого размещения военных США", – сказал командарм.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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