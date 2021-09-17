По словам Пионтковского, система "Железный купол" может понадобиться Украине не в 2022 году, а уже на следующей неделе.

Система противоракетной обороны "Железный купол", поставки которой из США в 2022 году сейчас обсуждаются, может понадобиться Украине в ближайшее время.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24", предупредив об угрозе нового вторжения РФ.

По его словам, решение Палаты представителей США о предоставлении такой помощи Украине стало возможным благодаря поддержке Белого дома. При этом политолог подчеркнул, что "Железный купол" может понадобиться Украине уже на следующей неделе.

"Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, а наоборот, сейчас как никогда вероятна, потому что Москва и Пекин ужасно вдохновлены провалом США в Кабуле. Они полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне. В американском Конгрессе уже два дня вызывают Блинкена, чтобы он там клялся, что США будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии. Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке", - пояснил он.

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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Согласно поправке, Минобороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

В офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Автор: Юрий Годован