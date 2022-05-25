Найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто, подчеркнул дипломат.

Информация СМИ о передаче Польшей Украине запчастей к истребителям МиГ-29 пока не подтверждается.

Об этом в интервью BBC заявил посол Андрей Дещица.

"Вопрос о передаче в том числе и боевых самолетов стоит на повестке дня, и мы медленно это решаем. Сначала было трудно поверить, что Польша может передать танки. Но это произошло - сначала небольшая партия, потом большая, потом еще большая, а потом уже несколько сотен танков ушли из Польши в Украину", - заявил дипломат.

Он пояснил, что переговоры длятся так долго, поскольку к возможной передаче привлечены многие стороны.

"К этим переговорам привлечены не только Украина и Польша, но и США и целое НАТО. А оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированное, консенсусное. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но надо над этим работать", - добавил Дещица.

Ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос прессы, почему прекратились публичные дискуссии о передаче Украине истребителей, заявили, что сейчас ВСУ нуждаются в другом вооружении.

"Сейчас из-за того, что происходит на Донбассе, я думаю, одна из причин, по которой вы мало об этом слышите, заключается в том, что Донбасс — это артиллерийский бой с дальним огнем. Итак, одна из вещей, о которых мы говорили с союзниками и партнерами, - это их артиллерийские системы, некоторые из которых более знакомы украинцам, некоторые из них не так знакомы, как наши собственные М-777. Но мы все еще обсуждаем с союзниками и партнерами такие возможности", - заявил представитель министерства Джон Кирби.

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