В результате обстрелов пострадавших нет.

Сегодня с территории России была дважды обстреляна приграничная территория Черниговской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Враг дважды нанес удары по приграничью вблизи одного из населенных пунктов Новгород-Северского района. Первый обстрел, во время которого зафиксировано 12 взрывов от 120 мм миномета, начался около 12 часов. Второй раз враг открыл минометный огонь менее чем через полтора часа и выпустил около 10 мин по приграничью",- говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что в результате обстрелов пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

Оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Ранее в Генштабе заявляли, что Россия готовится возобновить наступление с территории двух областей.

Вас также могут заинтересовать новости: