По данным чиновника, оккупационные войска контролируют трассу от границы с РФ и до Черниговской области.

Российские войска контролируют часть трассы "Киев-Москва" и вошли в Сумы.

Об этом в видеообращении заявил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Ситуация в Сумской области сложная. Сейчас идут бои в городе Ахтырка, город Конотоп, был бой, возле города Сумы, город Глухов прошли транзитом. Были бои по трассе "Копти-Бачевск". Сегодня оккупационные войска контролируют трассу "Киев-Москва" от границы с РФ и до Черниговской области, до Батурина точно", - рассказал он.

По информации Живицкого, сложная ситуация в городе Белополье, Бурынь и в других населенных пунктах области.

"Вооруженные силы дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать. Есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора. По состоянию на сегодня военные и техника уже зашли в город Сумы. Поэтому прошу всех принять меры по обеспечению собственной безопасности", - добавил председатель ОГА.

По словам чиновника, принимаются все меры для надлежащего жизнеобеспечения области.

"К сожалению, есть повреждения на территории области – газопроводы, которые горят, и сейчас нет возможности у газовой службы выехать туда, потому что мы боимся за здоровье людей", - сказал Живицкий.