В результате последней атаки ВСУ точно есть раненые или погибшие оккупанты, сообщил советник мэра.

Учитывая то, что российские войска начали пускать крылатые ракеты "Калибр" из акватории Азовского моря, взрывы в Мариуполе участятся. Такой прогноз сделал советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя последние взрывы, передает 24 канал.

"Что-то мне подсказывает, что это не конец. Учитывая то, что впервые были пуски "Калибров" непосредственно из Азовского моря. Это означает, что Приазовщина становится зоной повышенного внимания ВСУ. Думаю, что "бавовна" у нас будет чаще", - сказал он.

По словам Андрющенко, в результате последней атаки ВСУ по месту базирования захватчиков ночью 22 июня, точно есть раненые или погибшие оккупанты.

Видео дня

"Очень метко туда "прилетело". Уже четыре "буханки" то ли с ранеными, то ли с пакетами сейчас прямо поехали в сторону Волновахи. Пожар они потушили. Надеюсь, что мы получим какие-то фото, видеоподтверждения для того, чтобы насладиться тем, что происходило", - добавил Андрющенко.

По его словам, также то ли "прилетело", то ли обломки точно упали на территорию аэропорта в Мариуполе, где базируются россияне. Кроме того, отмечается, что предварительно еще одно попадание было в районе полигона, который расположен между Мариуполем и поселком Старый Крым. Там тренируются оккупанты.

Взрывы в Мариуполе 22 июня

Ранее сообщалось, что временно оккупированном Мариуполе в результате атаки ВСУ повреждена база российских захватчиков.

"По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов, в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники. Также было повреждено ПВО захватчиков", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

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