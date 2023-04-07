Дефекты нашли только в тех частях, к которым имели доступ россияне.

Российские технические специалисты могли намеренно повредить истребители МиГ-29 советского производства, которые Словакия решила передать Украине.

Как известно, эта боевая авиация была на вооружении страны, но не использовалась с августа 2022 года. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет издание Euractiv.

"Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособными. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция резко раскритиковала правительство за отказ от истребителей.

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По словам Надя, до прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии и именно тогда могли наносить ущерб самолетам.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", - пояснил он.

Несмотря на то, что расследование не доказало умышленного саботирования, Министерство обороны Словакии "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они".

Генерал-лейтенант, бывший топ-пилот Любомир Свобода также считает, что россияне намеренно вредили самолетам.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел всего 70 часов. Что мы можем с этим сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", - добавил он.

Посольство РФ в Словакии заявило, что поставки истребителей Украине привели к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".

Истребители для Украины

Польша и Словакия договорились вместе передать Украине советские МиГ-29.

Первой начала поставки Братислава. Уже в конце марта Словакия передала Украине четыре МиГ-29. Всего она планирует отдать 13 самолетов и часть зенитно-ракетного комплекса.

3 апреля стало известно, что Польша также передала первую партию обещанных истребителей МиГ-29.

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