Ракеты данного типа летят на сверхзвуковой скорости и могут корректировать свою траекторию, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему российские ракеты С-300 так сложно сбивать.

"С-300 - баллистические ракеты. Они могут корректировать свою траекторию. И это одна из причин, почему они несбиваемые", - отметил он.

По его словам, когда россияне применяют С-300 по наземным целям, эти ракеты могут лететь на расстояние до 100 километров:

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"Либо по координатам, либо по GPS… 100 километров со сверхзвуковой скоростью эта ракета пролетает за несколько минут, даже секунд. Харьковчане писали, что долетает за 40-50 секунд. За такое короткое время засечь пуск, обработать данные, рассчитать точку встречи и выпустить противоракету, чтобы она успела перехватить до того, как С-300 зайдет на цель… это практически нереально".

Сколько у России ракет С-300 - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что россияне часто по Украине запускают старые ракеты С-300. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что данные ракеты пора утилизировать, и их очень много у РФ.

"Их порядка 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", - сообщали в управлении год назад.