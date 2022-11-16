Благодаря сноровке взрывотехников во время операции никто не пострадал.

Российские оккупанты во время бегства из Херсона оставили много неприятных "подарков" для ВСУ и правоохранителей. Один из них — заминированное здание Главного управления полиции Херсонской области. Строение пришлось взорвать, так как другого варианта не оставалось.

Такой информацией поделился глава Нацполиции Игорь Клименко на своей официальной странице на Facebook. Он опубликовал ролик с руинами здания, которые остались после подрыва.

"Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", — написал Клименко.

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Глава Национальной полиции также сообщил, что с момента деоккупации правобережной части Херсонщины саперы правоохранительных органов обследовали 400 гектаров территории в регионе. Они обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов. По словам Клименко, гражданам еще рано возвращаться домой в освобожденные населенные пункты.

Находки после оккупантов в Херсоне

СБУ обнаружила списки коллаборантов, включая "обязательства" о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ и "протоколы обысков" в домах местных жителей. Документы оставили на территории гаражного кооператива во время бегства оккупантов.

Служба безопасности Украины также нашла пыточную: "Рашисты в нечеловеческих условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали".

Во время отступления оккупанты разрушили коммуникации в городе. Люди остались без доступа к электричеству и воде.

По словам президента Владимира Зеленского, на Херсонщине враг заминировал все важные объекты. Здание Национальной полиции в областном центре вошло в это число.

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